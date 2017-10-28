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Матильда
о фильме: рецензия | кадры: 21 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Глубина образа
И ради чего? Главный, пожалуй, вопрос, связанный с «Матильдой», не только никуда не исчезает после по-идиотски многострадального выхода её на экраны, но нависает только сильнее. Смешно то, что традиционно тихому режиссёру Учителю в страшном сне не привиделось бы, чтобы он кого-то провоцировал; ему только и хотелось — снять свою ширококостную, с придыханием мелодраму. О том, как фильм видит любовь, он даёт понять почти сразу. Вынесенная в название героиня, выбегая на сцену Мариинского, обнаруживает себя там с расстёгнутым корсетом, но упрямо продолжает танцевать. Мужчины — полувымышленный граф Козловский и наследник престола — вскакивают, не в силах усидеть при виде девичьей груди. Не пройдёт десяти минут, как первый будет в буквальном смысле бросаться ради предмета вожделения в огонь, а второй — иметь с ней снятый в слоу-мо секс и размышлять о браке.
Многое здесь зависит от Михалины Ольшанской, и её Кшесинская в большинстве сцен откровенно неубедительна, напрочь лишена требуемой энергии и харизмы. Впрочем, против неё активно работают сценарий и монтаж, вместе превращающие то, что должно было быть последовательной историей, в обрывочную череду сцен, где летят к чертям логика, мотивация и ритм. Матильда, сбрасывая реплики вроде «Ты меня никогда не забудешь», спонтанно переходит от невинной пташки к манипулирующей хищнице и обратно, Николай то жить без неё не может, то переносит внимание на кружащую неподалёку Аликс, которая тоже предстаёт стервозно-фанатичной в одни моменты и спокойно-нежной в другие. Расположи эти эпизоды, составляющие всю середину фильма, в другом порядке, и эффект будет тот же самый.
По иронии — учитывая не только национальность, но и возраст — органичнее всех в кадре смотрится как раз Айдингер, чей Николай — большой, с печальными усами ребёнок, до конца не понимающий ни одну из окружающих его женщин и мечущийся между всеми. В любой ситуации он не вполне в своей тарелке, и именно поэтому правдоподобен в каждой. Окружает его, тем временем, мелодраматическая кутерьма с поджогами, погонями, шаманами и окровавленными пуантами, и то, сколько здесь исторической правды, совершенно неважно. Важнее, что Учитель — режиссёр, не видящий ничего предосудительного в том, чтобы каждые 15 минут включать одну и ту же громоздкую музыкальную тему Марко Бельтрами или сопровождать немецкие диалоги одноголосой озвучкой. Главное, что сохранены чинный вид и пафос. Преимущественно пожилая публика, заполнившая зал подожжённого два месяца назад екатеринбургского кинотеатра «Космос», одобрительно аплодировала.
Прокат в России фильма "Матильда": 26 октября 2017 года
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О фильме "Матильда":
История Николая II, влюбившегося в балерину. Съёмки фильма проходили в сопровождении кампании протестов против его выхода.
Режиссёр: Алексей Учитель.
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