|
Две королевы, Мария – королева Шотландии / Мария – королева Шотландии | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 28.12.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Две королевы
Оригинальное название: Mary Queen of Scots
Прокат в России фильма "Две королевы": 17 января 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Исторические
О фильме "Две королевы":
Британская историческая костюмная драма о заговоре Марии Стюарт против её кузины, королевы Англии Елизаветы I.
В ролях: Марго Робби, Сирша Ронан.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Две королевы, Мария – королева Шотландии:
Птичий короб: Слепая зона
Маугли: Одной крови
Американские животные: Экстрим-лайт
Рома: Открытый космос
Гринч: Козёл и олень
27 декабря, четверг
26 декабря, среда
25 декабря, вторник
24 декабря, понедельник
Одним из странных результатов мединского столпотворения середины декабря был сольный старт неделей позже «Полицейского с Рублёвки»...
|
|
|
|
|