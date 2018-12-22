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Мэри Поппинс возвращается | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный ролик о съёмках New :: 22.12.18 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Мэри Поппинс возвращается" (14, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Мэри Поппинс возвращается
Оригинальное название: Mary Poppins Returns
Прокат в России фильма "Мэри Поппинс возвращается": 3 января 2019 года
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О фильме "Мэри Поппинс возвращается":

Продолжение классической истории Памелы Трэверс в мюзикле Роба Маршалла. Теперь Мэри Поппинс помогает взрослым Джейн и Майклу, а также троим детям Майкла справиться с личной потерей. В главной роли — Эмили Блант. Также в ролях: Мерил Стрип, Колин Фёрт.

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Мэри Поппинс возвращается:

Мэри Поппинс возвращается
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 43
трейлеры: 14

Рецензии и обзоры

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Натурализм моделек превратил весь зверинец в какой-то заштатный собачий приют, или трэшовый цирк животных

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Гринч: Козёл и олень
Мульт оказался новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного лохматика

Аквамен: Русалочка
«Аквамен» даёт надежду, что «Уорнеры» выберутся из тупика, куда сами себя загнали

Бамблби: Подушка-подружка
Перед нами «Инопланетянин», из которого убрали искренность и страсть, но остался профессионализм
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