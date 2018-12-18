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Название фильма: Мэри Поппинс возвращается

Оригинальное название: Mary Poppins Returns

О фильме "Мэри Поппинс возвращается":

Продолжение классической истории Памелы Трэверс в мюзикле Роба Маршалла. Теперь Мэри Поппинс помогает взрослым Джейн и Майклу, а также троим детям Майкла справиться с личной потерей. В главной роли — Эмили Блант. Также в ролях: Мерил Стрип, Колин Фёрт.