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Мария Магдалина | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 27.03.19 ссылка на ролик
Название фильма: Мария Магдалина
Оригинальное название: Mary Magdalene
Прокат в России фильма "Мария Магдалина": 5 апреля 2018 года
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О фильме "Мария Магдалина":
Британская драма про Марию Магдалину в исполнении Руни Мары. В роли Иисуса из Назарета — Хоакин Феникс.
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