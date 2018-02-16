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Мария Магдалина | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Международный трейлер 2 New :: 16.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Мария Магдалина
Оригинальное название: Mary Magdalene
Прокат в России фильма "Мария Магдалина": 5 апреля 2018 года
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О фильме "Мария Магдалина":

Британская драма про Марию Магдалину в исполнении Руни Мары. В роли Иисуса из Назарета — Хоакин Феникс.

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Мария Магдалина:

Мария Магдалина
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Смерть Сталина: Зеркало

В этом кино нет клоунов. Вата — да, есть, как она есть и в жизни. На всех уровнях. Ианнуччи не делал комедию про придурков. Он делал разоблачение

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