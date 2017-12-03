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Мария Магдалина | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Международный трейлер New :: 03.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Мария Магдалина
Оригинальное название: Mary Magdalene
Прокат в России фильма "Мария Магдалина": 5 апреля 2018 года
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О фильме "Мария Магдалина":
Британская драма про Марию Магдалину в исполнении Руни Мары. В роли Иисуса из Назарета — Хоакин Феникс.
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