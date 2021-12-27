  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Подкаст
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #18: «Матрица 4» невыносима

Первый встречный | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 27.12.21

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Первый встречный" (3)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Первый встречный
Оригинальное название: Marry Me
Прокат в России фильма "Первый встречный": 10 февраля 2022 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Мелодрамы
О фильме "Первый встречный":

Оуэн Уилсон и Дженнифер Лопес в мелодраме о певице, вышедшей замуж за первого встречного.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Зверопой 2Человек-паук: Нет пути домойМатрица: ВоскрешениеПадение ЛуныКингсмен: НачалоАллея кошмаровСоник 2 в киноЁлки 8
Недавние громкие новинки:
Человек-паук: Нет пути домойМатрица: ВоскрешениеВечныеОхотники за привидениями: наследникиОчень странные делаВеном 2Хэллоуин убиваетНе время умирать

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Мелодрама":
Первый встречный О съёмках
» Русский трейлер
» Трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Отрывок
Власть пса Трейлер
» Русский трейлер
Лакричная пицца Русский трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Музыкальный ролик
Лакричная пицца Трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Трейлер
Учёности плоды Трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Русский тизер-трейлер
Тихий омут О съёмках
Власть пса Тизер-трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы Тизер-трейлер
  
Новые трейлеры:
Зверопой 2 О съёмках 2
Первый встречный О съёмках
Человек-паук: Нет пути домой Репортаж с лондонской поездки
» Рождественский промо-ролик
Матрица: Воскрешение О съёмках 3
Ведьмак Ролик о съёмках 4, сезон 2
» Ролик о съёмках 3, сезон 2
Падение Луны Дублированные первые 11 минут
Кингсмен: Начало Русский отрывок 2
Анчартед: на картах не значится Трейлер 2
Камон Камон Отрывок 3
» Отрывок 2
Ведьмак Русский ролик о съёмках 2, сезон 2
Анчартед: на картах не значится Русский трейлер 2
Аллея кошмаров Русский ролик о съёмках 2
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2022
Новинки кино: 2021 декабрь 2022 январь февраль март
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Первый встречный:

Первый встречный
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Колесо Времени: Тот-Кто-Приходит-С-Рассветом
На выходе получается мыльная каша на фоне относительно неплохо нарисованных задников с редкими вкраплениями внятного экшна и с нулевой харизмой большинства персонажей

Тик-так, бум!: Пой, Гарфилд, пой
Классический биографический фильм, который не сильно впечатляет как мюзикл, но обладает сердцем

Матрица: Воскрешение: К чертям семью + подкаст
Лане Вачовски плевать. Заставив нас всех сходить на это дурацкое кино, она сказала то, что хотела

Ведьмак: 2 сезон. Гори, гори
Кэвилл — последний бастион этого сериала, и конечно, фанаты будут смотреть его, даже проклиная, пока не испортился образ Геральта

Человек-паук: Нет пути домой: Реюнион + подкаст
Новый «Паук» — это первый раз за время пандемии, когда марвеловское манипулирование аудиторией сработало. Он живёт фан-сервисом
Ещё рецензии

Обновления
Бокс-офис США: «Человек-паук: Нет пути домой» возглавляет рождественский прокат
Заокеанский рождественский прокат в этом году хоть и состоялся , но с одной стороны начался фальстартом на прошлой неделе...
Трейлеры, кадры, постеры:

Не смотрите вверх, Don't Look Up
кадров: +10

Зверопой 2, Sing 2
» О съёмках 2
» Русский ролик об озвучке
» Отрывок 2
» О съёмках
» Отрывок 2
» Отрывок
» Ролик об озвучке 2
» Ролик об озвучке

Первый встречный, Marry Me
» О съёмках

26 декабря, воскресенье
Кинокасса России: «Человек-паук: Нет пути домой» остаётся лидером
После прошлонедельного рекордного старта «Человека-паука: Нет пути домой» главным вопросом предновогоднего уикенда было сохранение за кинокомиксом лидирующих...

25 декабря, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

Человек-паук: Нет пути домой, Spider-Man: No Way Home
» Подкаст «Мы ругаем»
» Репортаж с лондонской поездки
» Рождественский промо-ролик
» Репортаж с премьеры

Матрица: Воскрешение, Matrix Resurrections
кадров: +15
» Подкаст «Мы ругаем»
» О съёмках 3
» Репортаж с премьеры
» TV-ролик
» Отрывок 2
» Русский ролик о съёмках
» О съёмках 2

Ведьмак, Witcher
» Ролик о съёмках 4, сезон 2
» Ролик о съёмках 3, сезон 2
» Русский ролик о съёмках 2, сезон 2
» Тизер приквела

Падение Луны, Moonfall

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

Новый «Человек-паук», рецензия + подкаст . «Матрица: Воскрешение», рецензия + подкаст . «Ведьмак», 2 сезон, рецензия . «Дом Гуччи», отзыв . «Спенсер», отзыв . «Король Ричард», отзыв . «Охотники за привидениями», рецензия . «Энканто», отзыв . «Тик-так, бум!», отзыв . Сериал «Колесо Времени», отзыв . Сериал «Основание», отзыв . «Аркейн», отзыв + подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Трейлеры Подкаст
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2020 2021 Отзывы Соцсети WIKI  

Афиша кино: "Последний богатырь 3", "Человек-паук: Нет пути домой", "Зверопой 2", "Матрица: Воскрешение", "Дом Гуччи", "Ёлки 8", "Большой красный пёс Клиффорд", "Оленьи рога"
Новинки кино 2021: "Три богатыря и конь на троне", "Чемпион мира", "Кингсмен: Начало", "Аллея кошмаров", "Морбиус", "Падение Луны", "Сирано", "Анчартед: на картах не значится", "Смерть на Ниле"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   