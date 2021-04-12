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Заступник | Трейлеры
Русский онлайн-трейлер New :: 12.04.21
Название фильма: Заступник
Оригинальное название: Marksman
Прокат в России фильма "Заступник": 4 февраля 2021 года
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О фильме "Заступник":
Лайам Нисон в боевике о бывшем морпехе, который защищает пацана от наркокартеля.
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