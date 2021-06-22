Название сериала: Мейр из Исттауна

Оригинальное название: Mare of Easttown

О сериале "Мейр из Исттауна":

Кейт Уинслет в детективе о пропавших девушках в американской глубинке. Одну из них находят мёртвой в реке, и это расследование начинает разматывать цепочку местных тайн.