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Преследование: Унабомбер | Трейлеры
Трейлер New :: 06.06.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Преследование: Унабомбер
Оригинальное название: Manhunt: Unabomber
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О сериале "Преследование: Унабомбер":
Сериал, посвящённый американскому математику и террористу Теду Качински, известному по прозвищу Унабомбер.
В ролях: Пол Беттани, Сэм Уортингтон.
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