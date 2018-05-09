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Мама мия 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 14 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Финальный дублированный трейлер New :: 09.05.18 ссылка на ролик
Название фильма: Мама мия 2
Оригинальное название: Mamma Mia! Here We Go Again
Прокат в России фильма "Мама мия 2": 16 августа 2018 года
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О фильме "Мама мия 2":
Продолжение мюзикла по мотивам творчества группы «Абба». В ролях: Аманда Сейфрид, Лили Джеймс, Кристин Барански, Мерил Стрип, Колин Фёрт, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгаард, Доминик Купер, Энди Гарсиа.
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