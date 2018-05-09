Comcast планирует перекупить Fox у «Диснея» Крупнейший кабельный оператор мира Comcast обратился к своим инвесторам с просьбой о дополнительном финансировании в размере 60 миллиардов долларов...

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Кинокасса России: «Мстители» обходят старт «Пиратов Карибского моря» в борьбе за стартовый миллиард Случившийся наконец российский старт главной премьеры сезона несмотря на только что завершившийся семидневный уикенд показал лучшую валовую кассу для непраздничной...