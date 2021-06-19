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Светила | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Русский онлайн-трейлер New :: 19.06.21


Все ролики сериала "Светила" (5)

 
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Название сериала: Светила
Оригинальное название: Luminaries
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Сериалы » Детективные
        ... » Исторические
О сериале "Светила":

Ева Грин в британском мини-сериале по одноимённому женскому роману о золотой лихорадке в Новой Зеландии в 1860е годы.

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Светила:

Светила
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 10
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Лука: Скоро в школу
За фотореалистичными задниками авторы не дают себе воли обсудить хоть что-нибудь серьёзное, небанальное

Телохранитель жены киллера: Дело об усыновлении
Перед нами тот самый сиквел, который ждали фанаты, но и семейное кино никуда не делось, и оно тоже смешное

Ограбление по-джентльменски: Тюремный инспектор
Это фильм с Тимом Ротом и Пирсом Броснаном, но всё шоу ворует парочка из начальника тюрьмы и засланного инспектора

Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст
Сложный, многогранный приквел, с вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и отсылочками к оригиналу

Заклятие 3: По воле дьявола: Так всё и было!
Семейка Уорренов не просто существует в реальности, но и является продюсерами проекта
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Обновления
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Лука, Luca
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» Дублированный отрывок 3
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
» Отрывок 2

18 июня, пятница

Как это закончится, How It Ends new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Свинья, Pig new
постеров: 2, кадров: 2
» Трейлер

17 июня, четверг

Последний день Земли, Dernier voyage new
постеров: 2, кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

Круэлла
Круэлла, Cruella
Прокат в России: 3 июня 2021 года
» Дублированный музыкальный ролик о съёмках
» Промо-ролик

Ледяной драйв, Ice Road
» Отрывок

Локи, Loki
» Вопросы и ответы
» Отрывок 3
» О съёмках 2

15 июня, вторник

Монстры на каникулах: Трансформания, Hotel Transylvania: Transformania
постеров: +1

Война будущего, Tomorrow War new
постеров: 1, кадров: 9
» Трейлер

Форсаж 9, Fast & Furious 9
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» О съёмках

14 июня, понедельник
Кинокасса России: «Круэлла» против «Заклятия 3»
Отечественный прокат вновь дожил до длинных выходных и вновь ими не успел толком воспользоваться...

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«Телохранитель жены киллера», рецензия . «Круэлла», подкаст . «Заклятие 3: По воле дьявола», рецензия . «Лука», отзыв . «Форсаж 9», рецензия . «Армия мертвецов», подкаст . «Гнев человеческий», рецензия . «Друзья: Воссоединение», отзыв . «Неуязвимый», подкаст . «Тихое место 2», отзыв . «Ограбление по-джентльменски», отзыв . «Пила: Спираль», отзыв .
 
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Афиша кино: "Лука", "Телохранитель жены киллера", "Круэлла", "Заклятие 3: По воле дьявола", "Тихое место 2", "Сердце и как им пользоваться", "Ограбление по-джентльменски", "Толмен. Первый демон"
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