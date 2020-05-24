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Светила
о сериале: рецензия | кадры: 10 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Двойная звезда
«Светила» с самого начала производят несколько сбивающее с толку впечатление. С одной стороны от британского сериала ожидаешь традиционного подхода к костюмным драмам, когда во времена золотой лихорадки все ходят в кринолинах, шляпках и ко всем обращаются «сэр» и «мадам». С другой стороны, это же действительно по сюжету костюмная драма, отсылающая нас к классике британского женского романа, и когда таковая начинается с полунамёков про случайную встречу на палубе и тёмных сцен, где непонятно кто непонятно кого убивает, это долгое вступление воспринимается как вставной сюр и даже заметно раздражает, давайте уже, авторы, возвращайтесь в реальность и рассказывайте нам всё по порядку.
Но постепенно к этой небанальной подаче привыкаешь, и тогда у зрителя случается другая сбивающая с толку аналогия — «Мир Дикого Запада» в форме его первого сезона, когда вся происходящая в «Светилах» напускная потустороннесть конвертируется в своеобразную полуфантастику с теми самыми астральными близнецами. На эту же аллюзию играет и распараллеленность повествования, когда у нас не основное повествование с флэшбеками-флешфорвардами, а две полноценных сюжетных линии в прошлом и будущем, в которых одни и те же персонажи совпадают только внешне, а в остальном они совсем разные, с другими взаимоотношениями и даже фактическими свойствами. Так центральная мисс Анна Уэзерелл в одном мире — добропорядочная, хоть и неграмотная девушка, глупая и романтичная, в другом же она — пристрастившаяся к опиуму проститутка, потерянно бродящая по городку и пытающаяся что-то вспомнить. Что привело её к столь драматичному преображению, и кто все остальные люди — вот главный детектив сериала, а не кто кого убил.
Тот факт, что это жанрово всё-таки настоящий детектив, также будет для зрителя откровением, потому что формально происходящее в первой же сцене убийство продолжает всю дорогу быть лишь формальным поводом для действия, истинный же сюжет крутится вокруг разнообразного золота и тоже всё время остаётся на сумрачной периферии повествования. О золоте (как и у недавних Коэнов) лишь время от времени вспоминают, но как бы в итоге им особо и не интересуются. И при этом сериал постепенно переезжает на новую ассоциацию — «Облачный атлас» Тыквера и Вачовских — те же сюжетно связанные друг с другом совершенно посторонние друг другу люди, множественные параллели одних и тех же событий и поступков, мотивы выдавать себя за другого человека и вообще тема борьбы с внутренним Джорджи (тут в его роли выступают попеременно аптекарь в очках и старый китаец), всё это настолько похоже и настолько богато мелодрамой, что в конце концов полностью захватывает всё повествование, окончательно превращая его ближе к финалу в сложносочинённый наркотрип, очень эмоциональный и очень мрачный.
Настолько мрачный, что начинает уже напоминать «Террор», в котором тоже распараллеленные сюжетные линии, а некоторые персонажи просто один в один со «Светилами». Разве что тут не начинают друг друга есть, а напротив, к последним сериям собираются в кружок и да, внезапно вспоминают, что у нас детектив. Натуральный «процедурал» последней серии ещё раз переворачивает картинку, деконструируя весь этот околофэнтэзийный концепт в совершенно реалистичную историю. Да, по сюжету они просто придумали всё это, чтобы всё описанное выше без швов и лакун легло на фактологию произошедшего и произвело впечатление на судью, зрителю же только остаётся цокать языком, как ловко сценаристы всё это провернули. А были ли вообще тут пресловутые астральные близнецы и не почудился ли нам совершенно линчевский эпизод с обменом телами-ранами у двери камеры? Тут мы окончательно запутываемся в аналогиях, что для скромного шестисерийного мини-сериала само по себе небанально. Но авторы всё-таки сумели удачно станцевать эту хаку.
Название сериала: Светила
Оригинальное название: Luminaries
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О сериале "Светила":
Ева Грин в британском мини-сериале по одноимённому женскому роману о золотой лихорадке в Новой Зеландии в 1860е годы.
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