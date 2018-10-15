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Лукас | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок New :: 15.10.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Лукас
Оригинальное название: Lukas
Прокат в России фильма "Лукас": 18 октября 2018 года
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» Европейское кино » Французское кино » Французское авторское кино
О фильме "Лукас":

Жан-Клод Ван Дамм в драме о вышибале в ночном клубе, который между получанием по морде и выпивкой пытается растить восьмилетнюю дочь.

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Лукас:

Лукас
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль: Погуляли

В течение более чем двух часов громкие режиссёры неоднократно приходят на ум. Не потому что Годдард их копирует, но потому что играет на их поле их же приёмами

Лучше звоните Солу: Сезон 4: Как Джимми стал Солом
Фан-сервис в этом сериале несёт настолько циничный и затяжной характер, что хочется уже, чтобы Джимми помер в корчах

Человек на Луне: На честном слове и на одном крыле
Интонация фильма звучит как мрачный пессимистический ответ космическому оптимизму Маска и Безоса, что для байопика несколько неожиданно

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Эйфория танца переходит в испытание, когда понимаешь, что весь последующий фильм будет 90-минутным тяжёлым отходняком

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Начиная с середины фильма на экране один непрерывный трюк пополам с шуткоюмором, что куда лучше насупленного комикса
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