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Лукас | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Дублированный отрывок New :: 15.10.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Лукас
Оригинальное название: Lukas
Прокат в России фильма "Лукас": 18 октября 2018 года
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О фильме "Лукас":
Жан-Клод Ван Дамм в драме о вышибале в ночном клубе, который между получанием по морде и выпивкой пытается растить восьмилетнюю дочь.
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