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Название фильма: Лукас

Оригинальное название: Lukas

О фильме "Лукас":

Жан-Клод Ван Дамм в драме о вышибале в ночном клубе, который между получанием по морде и выпивкой пытается растить восьмилетнюю дочь.