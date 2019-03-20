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Бледная синяя точка | Трейлеры
Трейлер New :: 20.03.19 ссылка на ролик
Название фильма: Бледная синяя точка
Оригинальное название: Lucy in the Sky
Планы выпуска: 2019 год
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Бледная синяя точка":
Натали Портман в инди-фантастике о теряющей связь с реальностью астронавтке, которая возвращается из космической миссии.
В ролях также: Риз Уизерспун, Джон Хэмм.
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