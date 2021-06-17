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Лука | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Дублированный ролик о съёмках New :: 17.06.21

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Название фильма: Лука
Оригинальное название: Luca
Прокат в России фильма "Лука": 17 июня 2021 года
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О фильме "Лука":

Пиксаровский мультфильм о приключениях мальчика-русалки на суше.

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Лука:

Лука
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 3
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Ограбление по-джентльменски: Тюремный инспектор
Это фильм с Тимом Ротом и Пирсом Броснаном, но всё шоу ворует парочка из начальника тюрьмы и засланного инспектора

Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст
Сложный, многогранный приквел, с вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и отсылочками к оригиналу

Заклятие 3: По воле дьявола: Так всё и было!
Семейка Уорренов не просто существует в реальности, но и является продюсерами проекта

Тихое место 2: Ходячие слуханцы
В оригинале монстряшек было мало, и они не высовываются до самого финала, тут же они нам буквально садятся на лицо

Друзья: Воссоединение: И в музей
Это даже не современное лайв-шоу с динамичными камерами и виртуальными декорациями, мы получили банальный фильм о съёмках
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Круэлла, Cruella
Прокат в России: 3 июня 2021 года
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Лука, Luca
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15 июня, вторник

Монстры на каникулах: Трансформания, Hotel Transylvania: Transformania
постеров: +1

Война будущего, Tomorrow War new
постеров: 1, кадров: 9
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Форсаж 9, Fast & Furious 9
» Отрывок 3
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14 июня, понедельник
Кинокасса России: «Круэлла» против «Заклятия 3»
Отечественный прокат вновь дожил до длинных выходных и вновь ими не успел толком воспользоваться...
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Утреннее шоу, Morning Show
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13 июня, воскресенье
Бокс-офис США: «Тихое место 2» обходит новичков по фотофинишу
Заокеанский прокат продолжает охлаждаться в ожидании знаковых релизов, сразу двух заметных премьер оказалось недостаточно...

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«Заклятие 3: По воле дьявола», рецензия . «Круэлла», подкаст . «Тихое место 2», отзыв . «Армия мертвецов», подкаст . «Форсаж 9», рецензия . «Женщина в окне», отзыв . «Гнев человеческий», рецензия . «Друзья: Воссоединение», рецензия . « Спираль», отзыв . «Любовь, смерть и роботы 2», отзыв . «Ограбление по-джентльменски», отзыв . «Неуязвимый», подкаст .
 
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