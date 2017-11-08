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Ван Гог. С любовью, Винсент

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Подсолнухи звёздной ночью

Роман КОРНЕЕВ, 8 ноября 2017
Рецензия

Даже формально «С любовью, Винсент» это никакая не попытка работы с биографическим материалом, хотя фотографии на титрах и пытаются нас убедить в обратном. Точно также как польско-британский анимационный проект не может претендовать и на детективный жанр, хотя своеобразному расследованию трагического происшествия 27 июля 1890 года в местечке Овер-сюр-уаз, что под Парижем, тут и посвящено две трети хронометража. На самом деле это скорее передвижная выставка 120 самых знаменитых работ великого постимпрессиониста, оживлённых, ротаскопированных и расширенных волей авторов проекта до состояния полнометражного кино.

«Оживление» картин нынче очень модно, полуторачасовые зацикленные полотна превращают в видеоинсталляции и проецируют на стены и фасады музеев во всём мире, и получается очень неплохо: от подобного вольного обращения с наследием авангарда и импрессионизма мастера вековой давности приобретают новую силу, становясь многомерными, близкими неискушённому зрителю и в каком-то особенно гротескном смысле живыми.

А поскольку Ван Гог активно рисовал с натуры, то художникам-аниматорам только и оставалось как склеить все эти разрозненно-мозаичные движущиеся панно в единую цепь повествования масляной краской по холсту, в котором пресловутое недоставленное письмо становится своеобразным свидетелем обвинения такому яркому, но такому жестокому миру, который столь непростительно отнёсся к великому живописцу, не то убив, не то волею случая заставив его убить себя.

Это если формально воспринимать возникающее на экране изящно стилизованное полотно, сотканное из образов, воспоминаний и шумов за кадром. Потому что главным тут оказывается другое — если до Ван Гога это был просто мир, то после Ван Гога, и зритель это отчётливо чувствует уже где-то к середине фильма, этот мир стал миром Ван Гога. Звёздная ночь стала ночью Ван Гога, и подсолнухи, и кафе, и мельницы, и да, все без исключения люди уже не будут прежними, он их видел такими, и потому они теперь такими пребудут навечно. В этом — самая точная и изощрённая метафора на свете. Великий художник это тот, который населил мир своими образами, заставил людей видеть его своими глазами, и неважно, застрелился ли он, и был ли в момент смерти предельно несчастен. Он всё равно победил.

Ван Гог. С любовью, Винсент


 
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Название фильма: Ван Гог. С любовью, Винсент
Оригинальное название: Loving Vincent
Прокат в России фильма "Ван Гог. С любовью, Винсент": 9 ноября 2017 года
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» Анимация » Авторская
О фильме "Ван Гог. С любовью, Винсент":

Нарисованный масляными красками анимационный фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога. Около 65 000 картин было написано для того, чтобы оживить более 120 оригинальных работ Ван Гога. Режиссёр и продюсер картины — обладатель продюсерского «Оскара» за анимационную короткометражку «Петя и Волк» Хью Уэлшман. Главные роли у нас озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев.

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Ван Гог. С любовью, Винсент:

Ван Гог. С любовью, Винсент
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 20
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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Режиссёр хватается за любую возможность пошутить, и делает это легче, изящнее и милее кого угодно. Но называть фильм полной комедией — это сильно привирать. Это было эффектное прощание

Ван Гог. С любовью, Винсент: Подсолнухи звёздной ночью
Великий художник это тот, который населил мир своими образами, заставил людей видеть его своими глазами, и неважно, застрелился ли он, и был ли в момент смерти предельно несчастен. Он всё равно победил

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