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Эскобар | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 09.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Эскобар
Оригинальное название: Loving Pablo
Прокат в России фильма "Эскобар": 14 июня 2018 года
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» Голливуд » Криминальные
        ... » Мелодрамы
» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
» Европейское кино » Испаноязычное кино
О фильме "Эскобар":

Полнометражная экранизация автобиографической истории романтических отношений журналистки и наркобарона.

В ролях: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард.

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Эскобар:

Эскобар
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

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Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат

Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным на этот раз юмором и приправлено колоритными эпизодами, среди которых лучший, конечно, Питер Динклейдж в своей самой крупной, хотя бы и чисто геометрически, роли

Собибор: Деды страдали
Хабенский ставит кино как пьесу: те же приёмы, те же паузы и темп, то же чтение текста, которое больше в зал

Остров собак: Пёс знает
Хочется, чтобы сюжет не покидал остров собак вовсе, до конца развив всё, что есть там, а не распылялся

Родина: 7 сезон: Русский след
Русские тут общаются на хорошем разговорном русском, они различают ФСБ и ГРУ, и вообще не хуже президента Петрова из «Карточного домика»

Новинки мая: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Хан Соло», «Черновик»
Главный апрельский релиз был искусственно передвинут минкультом на 3 мая, перегрев и без того жаркий месяц
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