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Любовь, смерть и роботы | Трейлеры
Трейлер R, сезон 2 New :: 10.05.21
Название фильма: Любовь, смерть и роботы
Оригинальное название: Love, Death & Robots
Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "Любовь, смерть и роботы":
Тим Миллер спродюсировал для «Нетфликс» анимационную киберпанк-антологию с говорящим названием. В цикл вошли все жанры анимационной фантастики — от анимэ по гиперрреалистичную графику в стиле современных компьютерных игр.
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