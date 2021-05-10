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Любовь, смерть и роботы | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [3]

Трейлер R, сезон 2 New :: 10.05.21


Все ролики фильма "Любовь, смерть и роботы" (4)

 
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Название фильма: Любовь, смерть и роботы
Оригинальное название: Love, Death & Robots
Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "Любовь, смерть и роботы":

Тим Миллер спродюсировал для «Нетфликс» анимационную киберпанк-антологию с говорящим названием. В цикл вошли все жанры анимационной фантастики — от анимэ по гиперрреалистичную графику в стиле современных компьютерных игр.

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Любовь, смерть и роботы:

Любовь, смерть и роботы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 12
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Наследие Юпитера: Старый Супермен
Предыстория — это то единственное, что тут оказывается хоть сколько-нибудь завершённым. Основной же сюжет остался без внятного финала

Восемь сотен: Ни шагу назад
Можем ли мы снимать такое же? Можем, и делали это раньше. Способно ли у нас подобное кино собирать большие деньги? Уже давно нет

Сопротивление: Помним, скорбим
Айзенберг с лицом около-тридцатилетнего играет молодого мима Марселя Марсо, пока авторы фильма пытаются понять, о чём оно будет

Гнев человеческий: Печень, лёгкие, селезёнка, сердце
Оригинал был логичнее, честнее, самобытнее, у него был небанальный мессадж и логичный финал

Девятаев: Угнать за 180 секунд
Реальность, она такая скучная, даже самая героическая, её же обязательно нужно приукрасить. И Бекмамбетов приукрашивает
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