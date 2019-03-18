Название фильма: Любовь, смерть и роботы

Оригинальное название: Love, Death & Robots

О фильме "Любовь, смерть и роботы":

Тим Миллер спродюсировал для «Нетфликс» анимационную киберпанк-антологию с говорящим названием. В цикл вошли все жанры анимационной фантастики — от анимэ по гиперрреалистичную графику в стиле современных компьютерных игр.