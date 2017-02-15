  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Затерянный город Зет | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок New :: 15.02.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Затерянный город Зет" (5)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Затерянный город Зет
Оригинальное название: Lost City of Z
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Драмы
        ... » Приключения
О фильме "Затерянный город Зет":

Основано на истории британского путешественника Перси Фосетта, который 1925 году отправился в амазонские джунгли, чтобы найти загадочную цивилизацию. Из похода он так и не вернулся.

В ролях: Чарли Ханнэм, Том Холланд, Роберт Паттинсон.

Автор сценария и режиссёр: Джеймс Грэй. Продюсер: Брэд Питт.

Обсудить на форуме | Новинки кино

Новинки кино:
Спасатели МалибуЛоганМстители: Война бесконечности. Часть 1Стражи Галактики 2Призрак в доспехахКонг: Остров ЧерепаЖивоеЛего Фильм: Ниндзяго
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаДжон Уик 2Великая стенаОбитель зла: Последняя главаЛего Фильм: БэтменПритяжениеТри икса: Мировое господствоЛа-Ла Ленд

Написать отзыв:
Имя E-mail
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Драма":
Затерянный город Зет Отрывок
Роковое искушение Трейлер
Последствия Трейлер
Затерянный город Зет Трейлер 2
Лев Русский трейлер
И проиграли бой Трейлер
Волки Трейлер
Затерянный город Зет Международный трейлер
Тёмная ночь Трейлер
Молчание Русский трейлер
Лавинг Трейлер
Лев Трейлер
Лунный свет Трейлер
Американская милашка Трейлер
Должники наши Отрывок 2
  
Новые трейлеры:
Затерянный город Зет Отрывок
Спасатели Малибу Расширенный TV-ролик
Логан Промо-ролик 2
Мстители: Война бесконечности. Часть 1 О съёмках
Стражи Галактики 2 TV-ролик
Призрак в доспехах Русский трейлер 2
» Трейлер 2
Логан Промо-ролик
Босс-молокосос Отрывок
Конг: Остров Черепа Расширенный TV-ролик
Призрак в доспехах TV-ролик 2
Живое Международный трейлер 2
» Русский трейлер 2
Круг Трейлер 2
Оно приходит ночью Трейлер
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 февраль март апрель май
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Затерянный город Зет:

Затерянный город Зет
кадры из фильма: 1
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Великая стена: И Мэтт Дэймон

Guilty pleasure для западного человека. Кто-нибудь из главных героев обязательно будет смотреть с открытым ртом и восхищаться. Типа, вот это да, я странствовал во всему свету, но такого никогда не видал

Обитель зла: Последняя глава: Зомби-муви
Миллион раз выживать во всём сериале, а в итоге умереть от упавшей на тебя двери? Пф, легко!

Джон Уик 2: Хеллоу даркнесс, май олд френд
До сих пор никто не превращал подобные фильмы в нечто среднее между бондианой и рыцарским турниром

На пятьдесят оттенков темнее: Придёт серенький волчок
Интрига состоит в том, когда же Кристиан Грей сломает свои нарисованные помадой заборы, и, корчась от воспоминаний о тяжелом детстве, примется просить Анастейшу замуж

Лего Фильм: Бэтмен: Уязвимые места
Бэтмену пришлось стать минифигом, чтобы впервые быть всерьёз раскрытым в своём же фильме
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Затерянный город Зет, Lost City of Z
» Отрывок

Спасатели Малибу
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 11 мая 2017 года
» Расширенный TV-ролик

Логан
Логан, Logan
Прокат в России: 2 марта 2017 года
» Промо-ролик 2
» Промо-ролик
» Русский ролик с Суперкубка

14 февраля, вторник
Кинокасса России: 9-12 февраля, четыре премьеры дают жару
Несмотря на то, что в России праздничные выходные в феврале имеют место в конце месяца, а не в середине...
Роберт Дауни-младший и Ричард Линклейтер объединятся для совместного проекта
Роберт Дауни-младший сыграет главную роль в безымянной картине Ричарда Линклейтера о докторе-шарлатане...
Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл подписались на триллер «Сдерживая тьму»
Джеффри Райт, Александр Скарсгаард и Джеймс Бэдж Дэйл примут участие в съёмках остросюжетного триллера «Сдерживая тьму» по одноимённому роману Уильяма Джиральди...
Оливье Мегатон возглавит съёмки экшен-триллера с Киану Ривзом
Оливье Мегатон заменил Харольда Цварта в комедийном экшен-триллере «Гоночная машина», следующем проекте Киану Ривза...
Дэйв Батиста сыграет в паре с Джоди Фостер в «Отеле Артемис»
Дэйв Батиста сыграет вместе с Джоди Фостер в научно-фантастическом триллере «Отель Артемис»...

13 февраля, понедельник

Новости кино:
«Ла-Ла Ленд» получил премию BAFTA как лучший фильм года
12 февраля в Лондоне объявлены обладатели премии британской киноакадемии BAFTA. Лучшим фильмом года признан «Ла-Ла Ленд»...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Джон Уик 2», рецензия . «На 50 оттенков темнее», отзыв . Оскар 2017: предоскаровская галерея . «Обитель зла 6», рецензия . «Лего Бэтмен», рецензия . «Великая стена», рецензия . «Притяжение», рецензия . «Викинг», рецензия . «Голос монстра», отзыв . «Ла-Ла Ленд», рецензия . «Три Икса: Мировое господство», рецензия . «Феминизм». Киносценарий .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Великая стена", "Обитель зла: Последняя глава", "Патерсон", "На пятьдесят оттенков темнее", "Лего Фильм: Бэтмен", "Джон Уик 2", "Гуляй, Вася", "Притяжение"
Новинки кино 2017: "Защитники", "Золото", "Логан", "Трейнспоттинг 2", "Конг: Остров Черепа", "Красавица и чудовище", "Сплит", "Меч короля Артура", "Могучие рейнджеры"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   