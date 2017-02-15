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Затерянный город Зет | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 15.02.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Затерянный город Зет
Оригинальное название: Lost City of Z
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... » Приключения
О фильме "Затерянный город Зет":
Основано на истории британского путешественника Перси Фосетта, который 1925 году отправился в амазонские джунгли, чтобы найти загадочную цивилизацию. Из похода он так и не вернулся.
В ролях: Чарли Ханнэм, Том Холланд, Роберт Паттинсон.
Автор сценария и режиссёр: Джеймс Грэй. Продюсер: Брэд Питт.
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