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Название фильма: Затерянный город Зет

Оригинальное название: Lost City of Z

О фильме "Затерянный город Зет":

Основано на истории британского путешественника Перси Фосетта, который 1925 году отправился в амазонские джунгли, чтобы найти загадочную цивилизацию. Из похода он так и не вернулся.

В ролях: Чарли Ханнэм, Том Холланд, Роберт Паттинсон.

Автор сценария и режиссёр: Джеймс Грэй. Продюсер: Брэд Питт.