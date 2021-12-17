|
Затерянный город | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 17.12.21
Название фильма: Затерянный город
Оригинальное название: Lost City
Прокат в России фильма "Затерянный город": 24 марта 2022 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Приключения
» Голливуд » Комедии » Комедии положений
О фильме "Затерянный город":
Ченнинг Татум, Сандра Буллок, а также специально приглашённые Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт представляют авантюрную комедию об авторке авантюрных приключенческих романов, которая попала в джунгли вместе с фотомоделью для обложек, чтобы отыскать там затерянный город, о котором писала в книгах.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Затерянный город:
Матрица: Воскрешение: К чертям семью
Человек-паук: Нет пути домой: Реюнион
Дом Гуччи: Гордость и предубеждение и Гуччи
Охотники за привидениями: наследники: За дедов
Спенсер: Тайна принцессы Дианы: Ещё одна из рода Болейн
16 декабря, четверг
» TV-ролик
15 декабря, среда
|
|
|
|
|