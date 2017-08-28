Дэвид Финчер отмечает 55-летний юбилей Сегодня, 28 августа, исполняется 55 лет одному из культовых режиссёров современности Дэвиду Финчеру...

Бокс-офис США: 25-27 августа, худший уикенд за 16 лет Американские кинотеатры опустели. Вдобавок к тому, что заокеанские прокатчики коллективно просто не удосужились поставить на конец августа хоть что-нибудь потенциально...