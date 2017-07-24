  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Удача Логана, Везунчик Логан / Везунчик Логан | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 24.07.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Удача Логана" (4)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Удача Логана
Оригинальное название: Logan Lucky
Прокат в России фильма "Удача Логана": 31 августа 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Криминальные
» Голливуд » Комедии » Грабим
О фильме "Удача Логана":

Два брата пытаются провернуть ограбление во время гонок NASCAR.

В ролях: Дэниел Крэйг, Чаннинг Татум, Адам Драйвер, Райли Кио, Кэтрин Уотерстон, Сет Макфарлейн, Хилари Суонк.

Режиссёр: Стивен Содерберг.

Обсудить на форуме | Новинки кино

Новинки кино:
Первому игроку приготовитьсяЛего Фильм: НиндзягоТор 3: РагнарёкЛига СправедливостиKingsman: Золотое кольцоТёмная башняВзрывная блондинкаЗвёздные войны: Последние джедаи
Недавние громкие новинки:
ПроповедникОчень странные делаМир дикого западаДюнкеркЧеловек-паук: Возвращение домойПланета обезьян: ВойнаТрансформеры 5: Последний рыцарьТачки 3

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Криминальное":
Удача Логана Русский трейлер
Малыш на драйве Открывающая сцена
Наёмник Международный трейлер
Похищение Русский трейлер
Наёмник Русский трейлер
» Русский тизер
Удача Логана Отрывок
Блокбастер Отрывок 5
» Отрывок 4
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» Трейлер
Хорошее время Трейлер 2
Удача Логана Международный трейлер
  
Новые трейлеры:
Удача Логана Русский трейлер
Проповедник Трейлер с Комик-Кона
Первому игроку приготовиться Трейлер
Лего Фильм: Ниндзяго Трейлер 2
Тор 3: Рагнарёк Русский трейлер 2
» Трейлер с Комик-кона
Очень странные дела 2 сезон, трейлер
Мир дикого запада 2 сезон, трейлер
Лига Справедливости Трейлер с Комик-кона 2
Ходячие мертвецы Трейлер, 8 сезон
Игра престолов Ролик с Комик-кона, сезон 7
Сильнее Международный трейлер
Состояние воды Трейлер
Дело храбрых Трейлер
Пила 8 Трейлер
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Удача Логана, Везунчик Логан:

Удача Логана, Везунчик Логан
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Дюнкерк: Люди и цифры

Нолан находит протагонистов на земле, на воде и в воздухе, не ставя себе цели их развивать. Главный драматический приём – поместить в фокус конкретных персонажей и переживаемый ими кризис, а затем отступить назад или в сторону

Игра престолов: Опенинг 7 сезона: Дени идёт по коридору
Лишние сюрпризы зрителю не сдались, все хотят, чтобы дракоши поскорее начали жечь синеглазиков, а Дени и Джон поцеловались

Планета обезьян: Война: Ревенант
Фильм работает больше как персональная драма, параллельно исследуя понятие человечности в условиях человеческого вымирания

Сырое: Пустой желудок
Девочка начинает терять голову на вечеринках и в чужих постелях, не чувствуя при этом надобности утирать кровь с губ

Человек-паук: Возвращение домой: Пролёты и пробежки
Большую часть хронометража предлагает Человеку-пауку бег с неловкими препятствиями
Ещё рецензии

Обновления

Новости кино:
Одесский кинофестиваль назвал победителей
22 июля завершил свою работу 8-й Одесский международный кинофестиваль...
Ролики россыпью: «Первому игроку приготовиться», «Тор 3», «Лига справедливости» и «Очень странные дела»
Почти две недели тоски в плане трейлеров закончились ударно — в Сан-Диего прошёл главный «Комик-кон»...

23 июля, воскресенье

Новости кино:
Филипу Сеймуру Хоффману исполнилось бы 50 лет
Сегодня, 23 июля, исполнилось бы 50 лет известному американскому актёру Филипу Сеймуру Хоффману...
Бокс-офис США: 21-23 июля, Нолан продолжает и выигрывает
В большей степени, чем его предыдущие оригинальные проекты, «Дюнкерк» должен был доказать значимость для зрителя самого имени Кристофера Нолана...
5 лучших роликов недели: Джефф Голдблюм, «Бегущий по лезвию», кастинг на Дамблдора и «Порнхаб»
Каждую неделю в Сети публикуются креативные рекламные ролики, короткометражные фильмы и мультфильмы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Проповедник
Проповедник, Preacher
» Трейлер с Комик-Кона

Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться, Ready Player One new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Лего Фильм: Ниндзяго
Лего Фильм: Ниндзяго, Lego Ninjago Movie
Прокат в России: 21 сентября 2017 года
» Трейлер 2
» Промо-ролик

Тор 3: Рагнарёк
Тор 3: Рагнарёк, Thor: Ragnarok
Прокат в России: 2 ноября 2017 года
» Русский трейлер 2
» Трейлер с Комик-кона

Очень странные дела
Очень странные дела, Stranger Things
» 2 сезон, трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Дюнкерк», рецензия . ММКФ 2017, фото . «Планета обезьян: Война», рецензия . «Игра престолов», начало 7 сезона, отзыв . «Трансформеры 5», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Сырое», отзыв . Сериал «Каслвания», отзыв . Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв . «Гадкий я 3», отзыв . Сериал «Блеск», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Дюнкерк", "Планета обезьян: Война", "Гадкий я 3", "Человек-паук: Возвращение домой", "Овердрайв", "Ужас Амитивилля: Пробуждение", "Заячья школа", "Чёрная вода"
Новинки кино 2017: "Взрывная блондинка", "Тёмная башня", "Валериан и Город Тысячи Планет", "Малыш на драйве", "Везунчик Логан", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   