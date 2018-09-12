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Название фильма: Лиззи

Оригинальное название: Lizzie

О фильме "Лиззи":

Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи в психологическом триллере, реконструирующем знаменитое двойное убийство топором 4 августа 1892 года в городке Фолл Ривер, Массачусетс. Лиззи Борден была обвинена и оправдана по обвинению в этом убийстве, после чего благополучно продолжила жить в этом городке, больше никто за это убийство перед судом не предстал.