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Лиззи | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 12.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Лиззи
Оригинальное название: Lizzie
Прокат в России фильма "Лиззи": 1 ноября 2018 года
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О фильме "Лиззи":
Кристен Стюарт и Хлоя Севиньи в психологическом триллере, реконструирующем знаменитое двойное убийство топором 4 августа 1892 года в городке Фолл Ривер, Массачусетс. Лиззи Борден была обвинена и оправдана по обвинению в этом убийстве, после чего благополучно продолжила жить в этом городке, больше никто за это убийство перед судом не предстал.
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