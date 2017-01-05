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Закон ночи, Ночная жизнь / Ночная жизнь | Трейлеры
Отрывок 5 New :: 05.01.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Закон ночи
Оригинальное название: Live by Night
Прокат в России фильма "Закон ночи": 12 января 2017 года
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О фильме "Закон ночи":
История сына полицейского, который стал гангстером.
В ролях: Бен Аффлек, Сиена Миллер, Зои Салдана, Эль Фаннинг.
Автор сценария и режиссёр: Бен Аффлек.
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