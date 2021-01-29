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Дьявол в деталях | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

Русский TV-ролик 2 New :: 29.01.21

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Все ролики фильма "Дьявол в деталях" (5, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Дьявол в деталях
Оригинальное название: Little Things
Прокат в России фильма "Дьявол в деталях": 28 января 2021 года
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» Голливуд » Детективы
        ... » Криминальные
О фильме "Дьявол в деталях":

Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малек в детективе о поимке серийного киллера.

Режиссёр и автор сценария: Джон Ли Хэнкок («В погоне за Бонни и Клайдом»).

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Дьявол в деталях:

Дьявол в деталях
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 10
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Смертельная зона: Я, андроид
Нарочитые «украинцы», больше похожие на абстрактных «албанцев», нарочитые террористы на полсмены, нарочитый армейский бардак

Беги, прячься, борись: Да стреляй уже
Ведь проблема школьных шутингов, она в дурацких законах, протоколах и экономии на охранниках, а вовсе не в том, что у каждого есть в доме ружьё

Охотник на монстров: Голденэкс
Йовович скачет по пустыне, теряя бойцов, местные пытаются её вразумить-подготовить, потом, спустя пяток однообразных локаций, финальный босс

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки

Фрагменты женщины: Покажи мне драму
Кино помогает эмоционально прочувствовать чужую трагедию, но до конца не понятно, зачем это зрителю
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28 января, четверг

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Игры шпионов, Courier new
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27 января, среда

Поступь хаоса, Chaos Walking
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Земля кочевников, Nomadland
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26 января, вторник

Райя и последний дракон, Raya and the Last Dragon
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25 января, понедельник
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После слабого расширенного уикенда при отсутствии каких бы то ни было премьер заокеанский прокат обязан был снова обвалиться ниже десятимиллионной отметки...

24 января, воскресенье
Кинокасса России: «Душа» забирает себе половину проката
После безуспешного старта «Чудо-женщины 1984» настало время новой попытке старта заокеанского релиза...

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