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Дьявол в деталях | Трейлеры
о фильме: кадры: 10 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Русский TV-ролик 2 New :: 29.01.21
Название фильма: Дьявол в деталях
Оригинальное название: Little Things
Прокат в России фильма "Дьявол в деталях": 28 января 2021 года
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О фильме "Дьявол в деталях":
Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рами Малек в детективе о поимке серийного киллера.
Режиссёр и автор сценария: Джон Ли Хэнкок («В погоне за Бонни и Клайдом»).
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