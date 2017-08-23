BBC назвала десять лучших комедий всех времён Телекомпания BBC опубликовала на своём сайте список десяти лучших комедийных фильмов в истории...

Мультипликатору Давиду Черкасскому — 85 Сегодня, 23 августа, отмечает 85-летний юбилей культовый советский и украинский режиссёр-мультипликатор...

Марк Уолберг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров Марк Уолберг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актёров 2017 года по версии журнала Forbes...

«Нелюбовь» Звягинцева и «Рай» Кончаловского попали в лонг-лист Европейской киноакадемии В длинный список премии Европейской киноакадемии включены два российских фильма — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Рай» Андрея Кончаловского...

Задержан Кирилл Серебренников Режиссёр Кирилл Серебренников задержан по делу о мошенничестве. Об этом утром 22 августа сообщили в Следственном комитете...