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Король Лев | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках 2 New :: 03.07.19

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Все ролики фильма "Король Лев" (10, из них 4 новых)

 
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Название фильма: Король Лев
Оригинальное название: Lion King
Прокат в России фильма "Король Лев": 18 июля 2019 года
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» Блокбастеры » Приключения
» Анимация » Дисней
» Голливуд » Детское и семейное кино
О фильме "Король Лев":

«Дисней» и Джон Фавро при помощи дикого количества CGI переснял свой оригинальный мультик «Король Лев» о приключениях львёнка Симбы, его друзей Пумбы и Тимона, а также его противостоянии Скару, убившему отца Симбы Муфасу. Музыку оставили классическую, написанную Хансом Циммером и Элтоном Джоном.

В оригинале роли озвучивают: Сет Роген, Чивитель Эджиофор, Бейонс Ноулз и Джеймс Эрл Джонс, единственный из оригинального состава. Поскольку в кадре Африка, чтобы не вызывать претензий по расовому вопросу, большую часть ролей озвучки отдали чернокожим актёрам.

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Король Лев:

Король Лев
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 1
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Новинки июля: «Человек-паук: вдали от дома» и «Король Лев»

Существенный недобор полноценных летних блокбастеров в этом году достиг своего пика в июле. На этот раз на помощь прокату не придут ни лишние выходные, ни рисковые конкуренты.

Курск: Она утонула
Авторы «Курска» и «Чернобыля» говорят одинаковым киноязыком, но по каждом пункту Винтерберг проигрывает

Тьма: 2 сезон: Sic mundus
Если раньше весь детектив строился вокруг самого факта наличия временной петли, то теперь главный вопрос — кто есть кто в этой истории

История игрушек 4: Американские игрушки
Если авторы хотели показать, насколько невротизировано современное западное общество, им это удалось

Битва за Землю: Хитрый план
По контролируемому чужиками городу бегает группа анонимных заговорщиков, пользует голубиную почту и готовится к часу «хэ»
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Обновления
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» О съёмках 2
» О съёмках

2 июля, вторник

Человек-Паук: вдали от дома, Spider-Man: Far From Home
кадров: +51
» Репортаж с премьеры

Джуманджи: Новый уровень, Jumanji: Next Level new
кадров: 5
» Русский трейлер
» Трейлер

Камуфляж и шпионаж, Spies in Disguise
» Трейлер 2

1 июля, понедельник

Ангелы Чарли, Charlie's Angels new
постеров: 1, кадров: 18
» Русский трейлер
» Трейлер

Куда ты пропала, Бернадетт?, Where'd You Go, Bernadette
постеров: +1

Анна, Anna
постеров: +1

Пацаны, Boys
» О съёмках

30 июня, воскресенье
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