|
Король Лев | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 7 | постеры: 3 | в ролях
TV-ролик 3 New :: 24.06.19
Название фильма: Король Лев
Оригинальное название: Lion King
Прокат в России фильма "Король Лев": 18 июля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Король Лев":
«Дисней» и Джон Фавро при помощи дикого количества CGI переснял свой оригинальный мультик «Король Лев» о приключениях львёнка Симбы, его друзей Пумбы и Тимона, а также его противостоянии Скару, убившему отца Симбы Муфасу. Музыку оставили классическую, написанную Хансом Циммером и Элтоном Джоном.
В оригинале роли озвучивают: Сет Роген, Чивитель Эджиофор, Бейонс Ноулз и Джеймс Эрл Джонс, единственный из оригинального состава. Поскольку в кадре Африка, чтобы не вызывать претензий по расовому вопросу, большую часть ролей озвучки отдали чернокожим актёрам.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Король Лев:
История игрушек 4: Американские игрушки
Дитя робота: Девочка и смерть
Галерея: Кинотавр 2019
Миллиарды: Сезон 4: Теперь он заслужил свою порку
Люди в чёрном: Интернэшнл: Ненавижу Париж
23 июня, воскресенье
Заокеанский уикенд до последнего был довольно непредсказуемым в смысле поведения лидера, «История игрушек 4» всерьёз собирались побороться с...
Долгое время считалось, что российский «Дисней» не то не умеет, не то не хочет нормально прокатывать у нас пиксаровские мультфильмы...
22 июня, суббота
21 июня, пятница
20 июня, четверг
18 июня, вторник
|
|
|
|
|
«История игрушек 4», отзыв «Люди в чёрном: Интернэшнл», рецензия Кинотавр 2019, фото «Дитя робота», отзыв «Чёрное зеркало», 5 сезон, отзыв «Годзилла 2: Король монстров», отзыв «Дэдвуд», отзыв «Чернобыль», отзыв «Тайная жизнь домашних животных 2», отзыв «Миллиарды», 4 сезон, отзыв «Люди Икс: Тёмный Феникс», рецензия