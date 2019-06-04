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Король Лев | Трейлеры

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TV-ролик 2 New :: 04.06.19

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Название фильма: Король Лев
Оригинальное название: Lion King
Прокат в России фильма "Король Лев": 18 июля 2019 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
О фильме "Король Лев":

«Дисней» и Джон Фавро при помощи дикого количества CGI переснял свой оригинальный мультик «Король Лев» о приключениях львёнка Симбы, его друзей Пумбы и Тимона, а также его противостоянии Скару, убившему отца Симбы Муфасу. Музыку оставили классическую, написанную Хансом Циммером и Элтоном Джоном.

В оригинале роли озвучивают: Сет Роген, Чивитель Эджиофор, Бейонс Ноулз и Джеймс Эрл Джонс, единственный из оригинального состава. Поскольку в кадре Африка, чтобы не вызывать претензий по расовому вопросу, большую часть ролей озвучки отдали чернокожим актёрам.

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Король Лев:

Король Лев
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 1
трейлеры: 6

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