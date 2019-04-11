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Король Лев | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры: 3 | в ролях
Трейлер New :: 11.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: Король Лев
Оригинальное название: Lion King
Прокат в России фильма "Король Лев": 18 июля 2019 года
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О фильме "Король Лев":
«Дисней» и Джон Фавро при помощи дикого количества CGI переснял свой оригинальный мультик «Король Лев» о приключениях львёнка Симбы, его друзей Пумбы и Тимона, а также его противостоянии Скару, убившему отца Симбы Муфасу. Музыку оставили классическую, написанную Хансом Циммером и Элтоном Джоном.
В оригинале роли озвучивают: Сет Роген, Чивитель Эджиофор, Бейонс Ноулз и Джеймс Эрл Джонс, единственный из оригинального состава. Поскольку в кадре Африка, чтобы не вызывать претензий по расовому вопросу, большую часть ролей озвучки отдали чернокожим актёрам.
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