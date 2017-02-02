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Название фильма: Лев

Оригинальное название: Lion

О фильме "Лев":

Пятилетний индийский мальчик теряется в Калькутте и оказывается за много километров от дома, пока в итоге его не усыновляет семья из Австралии. Спустя 25 лет он возвращается на родину, чтобы найти своих родных.

В ролях: Дев Патель, Николь Кидман, Руни Мара.