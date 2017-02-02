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Лев | Трейлеры
Русский трейлер New :: 02.02.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Лев
Оригинальное название: Lion
Прокат в России фильма "Лев": 16 февраля 2017 года
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О фильме "Лев":
Пятилетний индийский мальчик теряется в Калькутте и оказывается за много километров от дома, пока в итоге его не усыновляет семья из Австралии. Спустя 25 лет он возвращается на родину, чтобы найти своих родных.
В ролях: Дев Патель, Николь Кидман, Руни Мара.
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Лев:
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