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Базз Лайтер | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Тизер-трейлер New :: 27.10.21
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Название фильма: Базз Лайтер
Оригинальное название: Lightyear
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О фильме "Базз Лайтер":
Крис Эванс озвучивает героя пиксаровской «Истории игрушек» в спин-оффе, который представит его как реального астронавта.
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