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Базз Лайтер | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Тизер-трейлер New :: 27.10.21

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Все ролики фильма "Базз Лайтер" (2, из них 2 новых)
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Название фильма: Базз Лайтер
Оригинальное название: Lightyear
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» Блокбастеры » Анимационные
» Анимация » Компьютерная
» Франчайзы » История игрушек
О фильме "Базз Лайтер":

Крис Эванс озвучивает героя пиксаровской «Истории игрушек» в спин-оффе, который представит его как реального астронавта.

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Базз Лайтер:

Базз Лайтер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Последняя дуэль: Серый рыцарь
Главная героиня твердит о своей правоте, но ей никто по сути и не противоречит, кроме коварного насильника ле Гри

Хэллоуин убивает: Мифы и пародии
Классический Майерс бронзовеет в классического терминатора, в медленно ходячую машину

Старый Генри: Сейчас они покажут
Главному герою не удаются прыжки в окно, но зато удаются тревожные взгляды сквозь обманчиво спокойную решимость

Хороший, плохой, коп: Соревнование в харизме
Фильм ощутимо разбит на две части, где в первой — разговорная комедия с неожиданными нуарными оттенками, а вторая — одна большая перестрелка

Игра в кальмара: Неестественный отбор
История увлекательно написана и эффектно поставлена. Она всегда обманывает ожидания и прекрасно манипулирует чувствами
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Обновления
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Базз Лайтер, Lightyear new
постеров: 1, кадров: 1
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26 октября, вторник

Французский вестник, French Dispatch
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Оленьи рога, Antlers
постеров: 2, кадров: 3
» Трейлер
» Отрывок 2
» Отрывок

Последняя дуэль, Last Duel
» Русский отрывок
» Русский TV-ролик 2
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25 октября, понедельник
Бокс-офис США: «Дюна» стартует скромно, но уверенно
За океаном наконец стартовала «Дюна». Больших ожиданий, при месячном опоздании, новинка с собой не принесла...
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24 октября, воскресенье
Кинокасса России: «Не время умирать», «Веном 2» и два мультфильма делят уикенд
Как и неделю назад, российский прокат остался без релизов, претендующих на лидерство, так что валовая касса продолжила равномерно распределяться между...

23 октября, суббота
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