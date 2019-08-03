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Маяк | Трейлеры
Трейлер New :: 03.08.19
Название фильма: Маяк
Оригинальное название: Lighthouse
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О фильме "Маяк":
Роберт Эггерс («Ведьма») представляет новую мрачную историю, на этот раз на удалённом острове в Новой Англии в 1890 году.
В ролях: Виллем Дефо, Роберт Паттинсон.
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