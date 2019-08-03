Название фильма: Маяк

Оригинальное название: Lighthouse

О фильме "Маяк":

Роберт Эггерс («Ведьма») представляет новую мрачную историю, на этот раз на удалённом острове в Новой Англии в 1890 году.

В ролях: Виллем Дефо, Роберт Паттинсон.