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Название фильма: Душа компании

Оригинальное название: Life of the Party

О фильме "Душа компании":

Прилежная домохозяйка, после того как её бросил муж, отправляется учиться в колледж, в один класс со своей дочерью. В ролях: Дебби Райан, Мелисса Маккарти.