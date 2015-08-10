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Сама жизнь | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

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Название фильма: Сама жизнь
Оригинальное название: Life Itself
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О фильме "Сама жизнь":
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Сама жизнь:

Сама жизнь
постеры фильма: 1
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Проклятие монахини: Миссия в Румынии

Неспособность фильма сбавить обороты подводит его в другие моменты. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу. Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться

Простая просьба: Привет, мамы
Разрешение всего конфликта окончательно делает из фильма легковесную комедию: какая там родительская любовь, какая дружба, о чём вы

Мэнди: Эпохальное
Перед нами доказательство, что великолепие «Чёрной радуги» не было случайностью, но не более того

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Однажды зритель выясняет, что на самом деле это история про параллельные реальности вроде немецкой «Тьмы»

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