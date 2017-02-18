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Живое | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 18.02.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Живое
Оригинальное название: Life
Прокат в России фильма "Живое": 18 мая 2017 года
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О фильме "Живое":
Команда МКС обнаруживает инопланетную жизнь.
В ролях: Джейк Гилленхааль, Райан Рейнольдс, Ольга Дыховичная.
Режиссёр: Даниель Эспиноса.
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