Ла-Ла Ленд получил награду Гильдии режиссёров США 4 февраля свои ежегодные награды вручила Гильдия режиссёров США. Лучшей режиссёрской работой в полнометражном кино признан лидер предоскаровской гонки в этом году —...

Бокс-офис США: 3-5 февраля, Шьямалан против Самары Уикенд Суперкубка прошёл за океаном традиционно безыдейно — единственные широкие премьеры были перенесены сюда с других дат и выброшены...