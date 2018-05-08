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О фильме "Лето":

Фильм Кирилла Серебренникова о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о взаимоотношениях Цоя с Майком Науменко, его женой Натальей и многими другими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.

В ролях: Тео Ю (Виктор Цой), Рома Зверь (Майк Науменко), Ирина Старшенбаум (Наталья Науменко), Юлия Ауг, Лия Ахеджакова, Александр Баширов.