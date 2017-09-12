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Лего Фильм: Ниндзяго | Трейлеры

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О съёмках New :: 12.09.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Лего Фильм: Ниндзяго
Оригинальное название: Lego Ninjago Movie
Прокат в России фильма "Лего Фильм: Ниндзяго": 21 сентября 2017 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Лего Фильм: Ниндзяго":

Полнометражная версия одноимённого мультсериала. История шести юных ниндзя в школе ниндзя.

Роли озвучили: Оливия Манн, Джеки Чан, Дэйв Франко.

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Лего Фильм: Ниндзяго:

Лего Фильм: Ниндзяго
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 8

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Лего Фильм: Ниндзяго
Лего Фильм: Ниндзяго, Lego Ninjago Movie
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