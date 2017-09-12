Кинокасса России: 7-10 сентября, «Оно» рвёт и мечет Вослед американским рекордам детский хоррор «Оно» поспешил повторить этот же номер в российском прокате — почти 400 млн руб...

Вот и ещё один фильм пополнил полку непонятно кому нужных и для чего снятых экранизаций Кинга... далее

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