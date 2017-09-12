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Лего Фильм: Ниндзяго | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 12.09.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Лего Фильм: Ниндзяго
Оригинальное название: Lego Ninjago Movie
Прокат в России фильма "Лего Фильм: Ниндзяго": 21 сентября 2017 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Лего Фильм: Ниндзяго":
Полнометражная версия одноимённого мультсериала. История шести юных ниндзя в школе ниндзя.
Роли озвучили: Оливия Манн, Джеки Чан, Дэйв Франко.
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