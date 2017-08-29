Насчет "интересно смотреть" я бы поспорил. Смотря за ради чего вы смотрите, пардоньте за тавтологию... далее

Дэвид Финчер отмечает 55-летний юбилей Сегодня, 28 августа, исполняется 55 лет одному из культовых режиссёров современности Дэвиду Финчеру...