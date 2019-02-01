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Лего. Фильм 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 9 | постеры: 2 | в ролях
TV-ролик New :: 01.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
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Название фильма: Лего. Фильм 2
Оригинальное название: Lego Movie 2: The Second Part
Прокат в России фильма "Лего. Фильм 2": 7 февраля 2019 года
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О фильме "Лего. Фильм 2":
Продолжение мультфильма про пластмассовых супергероев из популярного конструктора, которые снова спасают, на сей раз от инопланетных захватчиков — детского конструктора Lego Duplo.
Роли озвучили: Крис Пратт, Уилл Арнетт, Элисон Бри, Элизабет Бэнкс, Ченнинг Татум, Джона Хилл и другие.
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