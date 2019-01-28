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Название фильма: Лего. Фильм 2

Оригинальное название: Lego Movie 2: The Second Part

О фильме "Лего. Фильм 2":

Продолжение мультфильма про пластмассовых супергероев из популярного конструктора, которые снова спасают, на сей раз от инопланетных захватчиков — детского конструктора Lego Duplo.

Роли озвучили: Крис Пратт, Уилл Арнетт, Элисон Бри, Элизабет Бэнкс, Ченнинг Татум, Джона Хилл и другие.