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Лего. Фильм 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Тизер-трейлер New :: 06.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Лего. Фильм 2
Оригинальное название: Lego Movie 2: The Second Part
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О фильме "Лего. Фильм 2":
Продолжение мультфильма про пластмассовых супергероев из популярного конструктора, которые снова спасают, на сей раз от инопланетных захватчиков Lego Duplo.
Роли озвучили: Крис Пратт, Уилл Арнетт, Элисон Бри, Элизабет Бэнкс, Ченнинг Татум, Джона Хилл и другие.
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