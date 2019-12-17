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Лёд 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 17.12.19
Прокат в России фильма "Лёд 2": 14 февраля 2020 года
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О фильме "Лёд 2":
Жора Крыжовников снял продолжение мелодрамы 2018 года про хоккеиста и фигуристку.
В ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова.
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