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Лёд 2 | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 17.12.19


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Прокат в России фильма "Лёд 2": 14 февраля 2020 года
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» Российское кино » Мелодрамы
О фильме "Лёд 2":

Жора Крыжовников снял продолжение мелодрамы 2018 года про хоккеиста и фигуристку.

В ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова.

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Лёд 2:

Лёд 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

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